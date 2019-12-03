Чебоксары, , 14:31 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по факту падения ребёнка в открытый канализационный колодец в микрорайоне Альгешево. Решением суда уголовное дело в отношении сотрудника АО «Водоканал», сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл 14 июня 2019 года. В микрорайоне Альгешево во время прогулки в трёхметровый колодец упала девочка в возрасте одного года и 10 месяцев. Ребёнок получил кровоподтёки правой руки и был госпитализирован, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

В ходе разбирательств установлено, что обвиняемый при плановой промывке канализационных сетей не оградил открытый колодец, расположенный у одного из подъездов. Штакетный барьер ему был предоставлен.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Калининский райсуд Чебоксар прекратил уголовное дело, назначив 7 тыс. рублей судебного штрафа.

«Решение принималось с учётом того, что обвиняемый не судим, свою вину в полном объеме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, он принял меры к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшей», — пояснил Олег Дмитриев, отметив, что в «Водоканал» и администрацию города Чебоксары внесены представления.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Канаше по аналогичной статье был вынесен приговор мастеру участка муниципального унитарного предприятия «Чистый город». Причиной стал сход снега и наледи по проспекту Ленина на 60-летнюю женщину и шедшего с ней за руку пятилетнего внука ее подруги. Женщина успела прикрыть собой ребенка, в связи с чем основной удар пришелся на нее. Суд назначил фигуранту уголовного дела 240 часов обязательных работ.

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