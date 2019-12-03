Павловск, Воронежская область, , 14:25 — REGNUM Три большегрузных автомобиля столкнулись в Павловском районе Воронежской области днём 3 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Авария произошла около 12:30 на 670 км автодороги М4-«Дон» — столкнулись два большегрузных автомобиля Scania и КамАЗ. Последний от удара выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Богучарской районе перевернулся междугородний автобус. В салоне которого находились 28 человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Причиной аварии могли стать сложные погодные условия — снегопад.