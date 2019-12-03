Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор уроженцу Чечни, который вербовал своих знакомых в боевики, находясь в Германии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда 3 декабря.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый, проживая в Германии, в период с февраля по сентябрь 2017 года занимался вербовкой в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через мобильное приложение. Переписку он вёл с двумя знакомыми.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам исправительной колонии общего режима. Свою вину по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ уроженец Чечни частично признал. Приговор в законную силу не вступил.