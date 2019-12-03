Уфа, 3 декабря 2019, 14:17 — REGNUM Группа лиц была задержана в Башкирии при изъятия наркотиков из тайника-закладки. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемые хотели скрыться на автомобиле, за рулем которого был оперуполномоченный одного из подразделений МВД Башкирии, находящийся в отпуске. Во время досмотра у задержанного был обнаружен «гашиш» массой 1 грамм.
Отмечается, что по результатам служебной проверки сотрудник МВД был уволен из органов внутренних дел (ОВД).
В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.