Вачский район, Нижегородская область, , 14:00 — REGNUM В Вачском районе Нижегородской области произошло столкновение автобуса и внедорожника. Обстоятельства инцидента уточняются.

По предварительным данным, авария произошла на трассе Новоселки-Жайск днем 3 декабря. Пострадали шесть человек, сообщает «Рен-ТВ». Известно, что госпитализирован один из пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, также 3 декабря междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области. На момент аварии в автобусе находились 28 человек, в том числе — двое водителей, детей в автобусе не было.