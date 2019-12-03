Уфа, , 14:06 — REGNUM ООО «Уфанефтемаш» в Уфе задолжало своим работникам более 2,1 млн рублей. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, свою зарплату не получили 121 сотрудник обособленого подразделения предприятия, которое расположено в городе Большой Каменск Приморского края.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры Башкирии предприятие выплатило 1 млн 940 тыс. рублей задолженности по заработной плате.

Сообщается, что материалы по данному делу были также направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Башкирии.