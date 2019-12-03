Красноярск, 3 декабря 2019, 13:49 — REGNUM В Ленинском районе Красноярске 3 декабря прошёл митинг, посвящённый Дню Неизвестного Солдата. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
В митинге на мемориальном комплексе приняли участие представители районной администрации, ветераны, студенты и школьники. Память воинов и тружеников тыла почтили минутой молчания, к памятнику Неизвестному Солдату возложили цветы.
По словам руководителя администрации Ленинского района Андрея Бардаева, с фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 35 тысяч красноярцев, из них 9990 пропали без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, омичи почтили память Неизвестного Солдата.