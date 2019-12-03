Нижний Новгород, , 13:42 — REGNUM В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчики гуляли 2 декабря на одной из улиц город. Они сгребали лопатами снег, строили горку и делали в ней проходы. Позднее один из детей уехал с родителями. Вернувшись, семья выяснила, что соседский мальчик так и остался в сугробе. Ребенка извлекли из снега и вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 10-летний мальчик скончался.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Уточняется, что семья, в которой воспитывался погибший ребенок, полная и благополучная, на учете в органах опеки не состоит.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Лысковском районе утром около кафе было обнаружено тело 18-летней девушки. По предварительным данным, накануне компания отмечала день рождения одной из подруг. В какой-то момент одна из девушек вышла на улицу, подруги решили, что она вернулась домой, и также покинули кафе. При осмотре тела телесных повреждений криминального характера на теле девушки обнаружено не было. Также при ней находились деньги, ценности и ювелирные украшения. Предварительно, смерть наступила от переохлаждения.