Москва, , 13:44 — REGNUM С 25 ноября по 1 декабря уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве оказался ниже порога на 28,4%. Об этом сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве на 48 неделе 2019 г. (с 25 ноября по 1 декабря) спокойная, в городе регистрируется низкий уровень заболеваемости, обусловленной преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием РС-вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов и коронавирусов», — отмечается в сообщении.

Уровень заболеваемости — ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению — на 28,4%.

Роспотребнадзор напомнил, что в Москве продолжается вакцинация от гриппа. Сделать прививку по системе обязательного медицинского страхования москвичи могут в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.