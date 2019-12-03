Автобус с пассажирами перевернулся в Богучарском районе Воронежской области 3 декабря. В результате ДТП есть пострадавшие. Всего на момент аварии в автобусе находились 28 человек. По предварительной версии водитель не справился с управлением.

Напомним, ранее 3 декабря серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Белгородской области. Читайте подробности: «Под Белгородом перевернулся автобус с пассажирами — трансляция»