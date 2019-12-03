3 Декабря
13:58
ГУ МВД сообщило о троих тяжело раненых в аварии.
13:53
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
13:51
По предварительным данным, в ДТП пострадали 14 человек.
13:51
Причиной аварии, как и в соседней Белгородской области. где перевернулся рейсовый автобус, могли стать дорожные условия — на регион 3 декабря обрушился мощный снегопад.
13:50
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Об аварии пока известно, что в автобусе находились 28 человек, вместе с водителями. Есть пострадавшие — их число уточняется.