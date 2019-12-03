Богучар, Воронежская область, , 13:37 — REGNUM В Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус, сообщили 3 декабря в региональном главном управлении МВД РФ.

Отмечается, что ДТП произошло в 12:30 (совпадает с мск) на 763-м км автодороги М-4 «Дон». Водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия есть пострадавшие, в настоящее время их число уточняется. Всего в салоне автобуса, по предварительным данным, находились 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья. Туристический автобус слетел с моста через реку Куэнга. В результате погибли 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и водитель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Еще один автобус перевернулся сегодня, 3 декабря, в Белгородской области.

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