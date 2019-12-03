Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не нашло превышения концентрации опасных веществ в атмосферном воздухе вблизи сгоревшего склада на юге города.

Напомним, ангар с каучуком, фанерой и другими материалами сгорел на площади 12 тыс. кв метров в пос. Шушары, Московское шоссе, д. 54.

Забор проб воздуха происходил на территории ближайшей жилой застройки, от которой до склада расстояние порядка 1000 метров (1 км).

По результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха концентрации загрязняющих веществ в пробах «не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест», — заявили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Ситуация остается на контроле управления, заверили в ведомстве.

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