Белгород, , 13:37 — REGNUM Маршрутный автобус «Скания» наехал на школьницу утром 3 декабря в селе Ближняя Игуменка Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 63-летний водитель транспортного средства пытался преодолеть крутой подъём и задел ребёнка.

По предварительным данным, около 07:10 водитель остановил автобус, следующий по маршруту Севрюково — Белгород, из-за пробуксовки колёс. Пассажиры покинули салон и стали ждать на улице, когда транспортное средство заедет на гору. Автобус занесло и он травмировал 11-летнюю девочку. Ребёнка госпитализировали в лечебное учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, поисково-спасательная служба области, бригада скорой медицинской помощи.

В Белгородской области в ночь на 3 декабря прошёл сильный снегопад. Из-за него в Старооскольком городском округе опрокинулся в кювет рейсовый ПАЗ, в больницы доставлены пять человек, в том числе один ребёнок.

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