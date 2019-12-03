Уфа, , 13:24 — REGNUM Работник ООО «Брянскнефтересурс» погиб в Благовещенском районе Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 27 ноября на территории строящегося объекта ООО «МАГМА» рядом с селом Тугай.

Сообщается, что работник московского ООО «Брянскнефтересурс» погиб на месте при подготовке к работе трубоукладчика, получив телесные повреждения.

В настоящее время республиканская гострудинспекция расследует этот несчастный случай и выявляет все обстоятельства и причины произошедшего.