Казань, , 13:19 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов информирован о произошедшей в Менделеевске трагедии с убийством семьи. Об этом сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

По ее словам, о таких резонансных трагических событиях руководитель региона всегда получает оповещение.

«А когда речь идет о жизни детей — он всегда дает поручение о жестком контроле вопроса», — цитирует Галимову «Бизнес-online».

Также она напомнила, что проверку по факту произошедшего проводит уполномоченный по правам ребенка в Татарии.

«Кроме того, омбудсмен ведет работу и по ребенку, которому удалось спастись. Вся необходимая помощь, согласно компетенции уполномоченного, ему будет оказана», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью в Менделеевске была убита женщина, ее 19-летний и двухлетний сыновья. 12-летнему мальчику удалось спастись. По подозрению в совершении преступления задержан ее бывший супруг. Он сообщил, что совершил убийство семьи на почве ревности. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.