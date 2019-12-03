Эрбиль, Ирак, , 13:21 — REGNUM Вооруженные силы Иракского Курдистана арестовали группу боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 декабря сообщает Kurdistan24.

Задержанные обвиняются в преступлениях против езидских женщин и девочек, проживающих в Синджаре.

Точное число арестованных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уточняется, отмечается, что некоторые из них скрывались под видом беженцев.

Напомним, курды-езиды, проживающие в Синджаре, в 2014 году подверглись нападению террористов, сотни людей погибли, несколько тысяч были уведены в плен. Правоохранительные органы Ирак и Иракского Курдистана сумели освободить порядка 3 тыс. езидов.

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