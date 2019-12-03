Смоленск, , 13:09 — REGNUM Следственные органы подтвердили гибель шестилетнего мальчика, пропавшего накануне, 2 декабря, в Вязьме Смоленской области. Тело мальчика было найдено в ходе поисковой операции недалеко от дома, сообщили в СКР 3 декабря.

«В настоящее время на месте обнаружения работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Смоленской области. При осмотре тела погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено», — уточнили в следственных органах.

В СК подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается: следствию предстоит выяснить обстоятельства исчезновения мальчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик ушёл из дома гулять около 17:00 2 декабря, домой не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Утром 3 декабря тело ребёнка было обнаружено — первыми об этом сообщили поисковики.

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