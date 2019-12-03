Уфа, , 13:13 — REGNUM Мужчина в Уфе, защищая свою дочь от мужа, получил ранение. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной информации, 38-летний супруг в нетрезвом состоянии рано утром вернулся из гостей домой. Мужчина начал ссору со своей супругой из-за того, что она захотела вечером вернуться из гостей домой к детям, оставив его там одного.

По версии следствия, в ходе ссоры мужчина стал душить супругу. На помощь дочери пришел 75-летний отец женщины, который проживает вместе с ними в одной квартире. В ходе конфликта мужчины нанесли друг другу ранения.

В данный момент они госпитализированы в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.