Казань, , 12:47 — REGNUM Детский омбудсмен Татарии Гузель Удачина проводит проверку в связи с убийством 41-летним мужчиной своей жены, 19-летнего пасынка и 2-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.

В частности, проводится уточнение обстоятельств трагедии, выясняется, не состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства.

«По итогам проведенной проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — заключили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, мужчина в квартире в Менделеевске нанес ножевые ранения своей супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Еще одному 12-летнему пасынку, который проснулся при звуках борьбы, мужчина велел закрыться в своей комнате. Ребенок сбежал через окно и сообщил о случившемся в полицию.

Женщина, юноша и двухлетний ребенок скончались. 12-летнему мальчику удалось спастись. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.