Уфа, , 12:51 — REGNUM В Уфе горит тепловоз в здании депо и обшивка стен здания. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о горении тепловоза в здании депо по ул. Путейская поступило на пульт спасателям 3 декабря в 12:23 часов.

По повышенному рангу пожара были подняты 28 огнеборцев на 10 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит еще и обшивка стен здания.

Отмечается, что в 12:53 часов пожар на тепловозе был локализован на площади 70 кв метров. А в 13:30 часов огреборцы локализовали пожар на обшивке стены здания депо на площади 50 кв метров.

Сообщается, что пострадали двое мужчин, которых отвезли в медицинское учреждение.

В настоящее время тушение пожара продолжается.