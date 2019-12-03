Менделеевск, Татария, , 12:38 — REGNUM 12-летний пасынок мужчины, который подозревается в убийстве семьи в Татарии, сбежал в одном белье из окна квартиры. Видеозапись, как окровавленный ребенок пришел в ближайшую пекарню, опубликована на портале Life.

Видно, что мальчик ранен. Сотрудники пекарни, увидев окровавленного ребенка, стали звонить в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, мужчина в квартире в Менделеевске нанес ножевые ранения своей супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Еще одному, 12-летнему пасынку удалось спастись.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего»).