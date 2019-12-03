Анкара, , 12:44 — REGNUM За ноябрь 2019 года правоохранительные органы Турции задержали 1 тыс. 159 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, об этом 3 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, за указанный период на территории страны также были изъяты 118 тыс. 850 единиц препаратов, содержащих наркотические вещества.

В ходе последней операции, проведенной в провинции Конья, были арестованы двое подозреваемых, у которых изъяли 5 тыс. 488 единиц опиатов.

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