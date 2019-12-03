Самара, , 13:44 — REGNUM Жителя Самары осудили за выполнение работ, не отвечающим требованиям безопасности, из-за чего пострадали два рабочих, а также за повреждение чужого имущества в крупном размере. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Судом было установлено, что в феврале прошлого года в жилом доме по улице Георгия Димитрова в Самаре произошел хлопок газа. Двое рабочих, которые осуществляли ремонт в двухуровневой квартире на 15−16 этажах дома, получили ожоги третьей степени.

Строительно-техническая судебная экспертизы установила, что хлопок произошел из-за разрушения газового баллона, поскольку он был перезаправлен сверх нормы и впоследствии из него истекал газ в помещение.

Отмечается, что газовый баллон был куплен мужчиной, осуществляющим ремонт в квартире для монтажа натяжного потолка, и хранился в ремонтируемой квартире. 5 февраля прошлого года газовый баллон разрушился, что привело к взрыву.

В результате были частично обрушены строительные конструкции дома, повреждены квартиры и общедомовое имущество. Кроме этого, причинен ущерб стоящим рядом с домом автомобилям. Таким образом, был причинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 168 УК РФ.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года.