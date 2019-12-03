Вязьма, Смоленская область, 3 декабря 2019, 12:29 — REGNUM Шестилетний мальчик, пропавший 2 декабря в Вязьме Смоленской области, погиб. Об этом сообщается на сайте поискового отряда «Сальвар».
»Найден. Погиб», — говорится в сообщении на форуме организации.
Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок ушёл гулять около 17:00 2 декабря, домой он так и не вернулся Следственные органы возбудили дело по статье об убийстве. Мальчика искали полицейские, спасатели, волонтёры.
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