Кызыл, , 12:28 — REGNUM В Туве вынесен обвинительный приговор 17-летнему местному жителю по обвинению в ложном сообщении о теракте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, злоумышленника им удалось задержать совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.

В марте подросток направил на факс и адрес электронной почты одного из техникумов Кызыла сообщение о готовящемся взрыве. Это было сделано, как отмечается, из хулиганских побуждений и для срыва экзамена по теории ПДД.

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года двое малолетних телефонных террористов «заминировали» школу в соседнем Алтае. Взрывчатка обнаружена не была, зато найдены звонившие, родители которых были оштрафованы.

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