Барселона, Испания, , 12:20 — REGNUM В испанской Барселоне сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в убийстве гражданки России. Об этом 3 декабря сообщили в правоохранительных органах страны.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона. Женщина была обнаружена в доме с признаками насильственной смерти.

Задержанным оказался гражданин Испании, сожитель убитой. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Барселоны вышли на улицы, призывая власти активнее бороться с «кризисом безопасности». Цель митинга — стимулирование деятельности властей относительно сложившегося в регионе «Кризиса безопасности».

За последние два месяца в Барселоне произошло несколько жестоких убийств и ограблений. Жители Барселоны ожидают, что на улицах города будет больше полицейских, а также требуют ужесточения наказаний за разбойные нападения.

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