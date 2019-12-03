Пекин, , 12:19 — REGNUM Количество жертв взрыва на фабрике в районе Шуньи в 30 км к северо-востоку от центра Пекина выросло до четырех человек, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел в 3:07 по Пекину на фабрике по производству бобов компании Kyo-Nichi Todai Foods Co., Ltd., расположенной в деревне Нюланьшань, сообщили в местном пожарном департаменте. Десять человек были госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии, сообщили в районном правительстве.

Причины произошедшего пока не оглашаются, ведется расследование. Известно только, что взрыв вызывал пожар, которые удалось оперативно потушить в течение получаса.

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