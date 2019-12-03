Омск, , 12:10 — REGNUM В Омске стали известны результаты психолого-психиатрической экспертизы 16-летней школьницы, которую подозревают в жестоком убийстве 55-летнего отца.

Девочка с 6 сентября находилась на обследовании в Свердловске. Согласно результатам экспертизы, её признали невменяемой. Уголовное дело в отношении школьницы направлено в суд для принятия мер принудительного медицинского характера, передаёт «СуперОмск».

Напомним, трагедия произошла в мае 2019 года. Девочка позвонила в скорую и сообщила, что её отцу плохо. Приехавшие по вызову медики обнаружили мёртвого мужчину с множественными телесными повреждениями. Вскоре девочку задержали полицейские. На допросе она рассказала жуткие подробности. По её словам, в тот вечер её отец пришёл домой пьяным и высказал претензии дочери за немытую посуду. Затем он ушёл спать, а девочка вскипятила чайник и полила лицо отца кипятком. Затем она добила его молотком и ножом и вызвала скорую.

Школьница заявила, что расправилась с отцом из-за его постоянных упрёков.

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