Белгород, , 12:08 — REGNUM Проверку исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок назначили в прокуратуре Белгородской области после ДТП с рейсовым автобусом, сообщили 3 декабря в пресс-службе ведомства. По последним данным, в аварии пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Перевозчика проверит Старооскольская городская прокуратура. Напомним, утром 3 декабря водитель пассажирского рейсового автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся на бок.

В региональном департаменте здравоохранения отметили, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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