Казань, , 11:55 — REGNUM В отношении 41-летнего жителя Татарии возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего»). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, мужчина в квартире в Менделеевске нанес ножевые ранения своей супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Еще одному 12-летнему пасынку, который проснулся при звуках борьбы, мужчина велел закрыться в своей комнате. Ребенок сбежал через окно и сообщил о случившемся в полицию.

К моменту приезда правоохранителей женщина и 19-летний юноша были мертвы, 2-летний мальчик скончался по дороге в больницу.

Мужчина был задержан. Он пояснил, что совершил все это на почве ревности.

В настоящее время назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре также на почве ревности жительница Татарии поругалась с мужем, после чего мужчина ушел из дома. Подозреваемая же вооружилась и нанесла своим шестилетнему и двухлетнему сыновьям множественные ранения грудной клетки, также она нанесла ранения себе. В результате младший мальчик скончался на месте, старший сын вместе с матерью были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более малолетних»).