Сургут, Югра, , 11:55 — REGNUM Уполномоченный по правам детей Татьяна Моховикова будет требовать сурового наказания для школьниц, нападавших на сверстницу и её семью. Она высказала намерение ходатайствовать о помещении агрессивных подростков в спецшколу закрытого типа. Об этом детский омбудсмен сообщила «СургутИнформТВ».

Напомним, жертвой издевательств стала 15-летняя девочка из многодетной семьи. Её дважды избила компания сверстниц — в туалете торгового центра «Сургут Сити-молл» и в подъезде одного из общежитий. Происходящее снималось на камеру телефона и распространялось нападавшими в социальных сетях.

Побоями девочки компания девиц не ограничилась — они стали терроризировать многодетную семью жертвы, вымогая деньги. Они среди ночи заявились пьяными в подъезд, где проживает сверстница, осаждали её квартиру. Мать семейства воспитывает детей одна и не могла без полиции справиться с разнузданными преследовательницами дочери.

«Пришли домой в два часа ночи, всех соседей на уши подняли. Все проснулись. Они пришли за деньгами, избили дочь, сказали, ты нам должна будешь шесть тысяч рублей, либо заберем твой айфон», — сообщила изданию мать пострадавшей девочки.

По итогам ведомственной проверки уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова заявила журналистам, что будет настаивать как минимум на помещении агрессивных подростков в специальное реабилитационное учреждение закрытого типа.

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