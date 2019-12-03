Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор военнослужащему, который симулировал смерть родных ради отпуска. Об этом ИА REGNUM проинформировали в военном следственном управлении СКР по Южному военному округу.

В материалах уголовного дела указано, что в феврале, апреле и июне 2019 года военнослужащий «подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам в связи со смертью родного брата, отца и матери». В связи с этим мужчине было предоставлено три отпуска продолжительностью десять суток каждый. При этом в качестве доказательства подсудимый предоставлял копии поддельных свидетельств о смерти близких.

Приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда военнослужащий признан виновным в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 339 УК РФ). Ближайшие восемь месяцев он проведёт в дисциплинарной воинской части.