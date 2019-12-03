Смоленск, , 11:50 — REGNUM Шестилетний мальчик пропал в городе Вязьма Смоленской области вечером 2 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Установлено, что мальчик ушёл гулять около 17:00 2 декабря, однако домой не вернулся и его местонахождение не установлено.

Следственные органы опрашивают родственников ребёнка, устанавливают свидетелей. В городе проводятся масштабные поисковые мероприятия — мальчика ищут полицейские, спасатели, волонтёры, просто местные жители.

«В настоящее время следователями СК России проверяются все версии произошедшего. Криминалистами следственного управления в поисковых мероприятиях используется различная криминалистическая техника, оборудование для фото‑ и видеофиксации. Одновременно следователи СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье», — уточнили в СК.