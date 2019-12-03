Найроби, , 11:58 — REGNUM Рыбак, оказавшийся в «ловушке» на острове в Кении, полностью окруженном водой в результате внезапного наводнения, был спасен. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Винсент Мусила находился на острове в течение трех дней, начиная с пятницы, 29 ноября. Как отмечают журналисты, Мусила отправился на рыбалку на реку недалеко от города Тика в центральной части Кении, когда она вышла из берегов.

Он рассказал журналистам, что вода пришла «внезапно», когда он ловил рыбу с небольшого участка земли посреди реки:

«Через несколько секунд вода была повсюду, и я не мог добраться до берега. Это было ужасно, за последние три дня, оказавшись здесь, в холоде и под дождем, я многое пережил», — сообщил Мусила.

Сельские жители наблюдали за попавшим в ловушку рыбаком в течение трех дней, пока они ждали спасателей, не имея возможности ему помочь.

«Было так много комаров, и я боялся диких животных, таких как крокодилы и бегемоты. Но сейчас я так счастлив и чувствую себя хорошо после такого драматического спасения. Я чувствую, что я будто заново родился», — добавил он.

По словам журналистов, рыбак был спасен с острова по воздуху. Мусилу доставили с речного острова на сушу на спасательном вертолете.