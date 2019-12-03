Белгород, , 11:49 — REGNUM Пять человек, в том числе несовершеннолетний ребёнок, доставлены в медицинские учреждения после ДТП с рейсовым автобусом в селе Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области, сообщили 3 декабря в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения. Тяжёлых травм нет.

В числе пострадавших — несовершеннолетняя девочка, у которой сломана ключица, а также женщина с подозрением на повреждение позвоночника. У трёх пассажиров зафиксированы ушибы и ссадины.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения города Старый Оскол, им оказана медицинская помощь и проведены обследования.

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