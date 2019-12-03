Нижний Новгород, , 11:39 — REGNUM Затон имени Михеева в Воскресенском районе оказался отрезан «от большой земли» из-за аномального паводка. По поручению губернатора Глеба Никитина туда направлено судно на воздушной подушке с продовольствием и медикаментами, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Население поселка составляет около 70 человек. По словам главы района Николая Горячева, весной во время паводка сообщение с поселком налаживалось посредством катера, в настоящее время такой вариант решения проблемы невозможен, поскольку Волга покрыта льдом.

Сейчас решается вопрос о выделении дополнительных средств из резервного фонда нижегородского правительства для оплаты аренды судна. Пока судно дежурит в поселке в круглосуточном режиме.

В региональном управлении МЧС уточнили, что из-за сильных осадков и увеличения уровня воды в Ветлуге произошло затопление участка трассы Воскресенское — Затон им. Михеева.

«Вода поднималась с середины ноября. По данным на вторник, уровень воды со льдом на дороге составляет 84 см. Вода то тает, то снова замерзает», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье».