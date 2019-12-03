Якутск, , 11:22 — REGNUM В Якутске жители нашли мёртвого крокодила, лежащего на улице в снегу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии в снегу откопали замерзающего морского буревестника

Фото недвижимой рептилии на улице разошлось в соцсетях. Комментаторы жалеют крокодила и выдвигают разные версии.

Кто-то предположил, что животное зимой стало затратно кормить, и поэтому от него избавились, либо крокодил заболел и умер, и опять же владелец от него избавился таким способом. Пользователи пишут, что можно было хищника сдать в зоопарк, а не доводить до смерти.

«Надо просто выяснить хозяина этой рептилии, она же по воздуху не прилетела, пешком — тоже исключено. Значит через аэропорт, где его зафиксировали, и наказать такого горе-хозяина», — предлагают якутяне

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре школьник нашёл в Среднеколымском районе Якутии замерзающего буревестника — морскую птицу, популяции которой нет в регионе.