Денпасар, Индонезия, , 11:19 — REGNUM Гражданин Перу, которого поймали с 947 граммами наркотиков на Бали, был приговорен к 17 годам лишения свободы в окружном суде Денпасара, сообщает Antara.

Было установлено, что обвиняемый, работавший системным аналитиком, нарушил пункт 2 статьи 113 закона Индонезии № 35/2009 о наркотиках.

Известно, что наркотики были обнаружены в пищеварительном тракте подсудимого. В общей сложности 125 упаковок с наркотическим средством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее российский гражданин был приговорен окружным судом Денпасара (Бали) к семи годам лишения свободы за хранение 200 г наркотиков.

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