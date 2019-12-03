Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратилось к гражданам за помощью в поиске 10-летнего мальчика, пропавшего 2 декабря в Приморском районе Петербурга.

Данил Костин, 2009 года рождения, около 14:30 после уроков вышел из школы № 578 на Комендантском проспекте, д. 37, и домой не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Приметы ребенка: на вид 10 лет, рост 120 см, худое телосложение, волосы темно-русые, европейский тип лица, глаза серые.

Школьник был одет в черную куртку и такие же штаны, на голове — синяя шапка, на ногах — белые кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: (812) 348−48−13, 573−59−02, 573−60−00.