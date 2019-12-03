Донецк, , 11:13 — REGNUM За прошедшие сутки, 2 декабря, украинские боевики в нарушении Минских соглашений шесть раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Так, в зоне обстрела со стороны ВСУ оказались Донецк и Новоласпа. В ходе обстрелов были применены РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, а также миномёты. Всего по территории республики было выпущено 16 боеприпасов (в статистику не включены боеприпасы калибром менее 12,7 мм).

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано», — говорится в сообщении СЦКК.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 26 единиц боеприпасов.

Напомним, начиная с 21 июля 2019 года в силу возобновленное обязательство по соблюдению в Донбассе всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня. Такая договорённость была достигнута минской контактной группой.