Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Калининском районе Санкт-Петербурга 14-летняя школьница при невыясненных обстоятельствах упала с высоты 14-го этажа на припаркованный автомобиль и осталась жива, получив многочисленные травмы. Сотрудники полиции ведут проверку по факту инцидента.

Вечером 2 декабря местный житель сообщил в полицию, что на принадлежащий ему автомобиль Volvo S60 на улице Софьи Ковалевской упала обнаженная женщина. Прибывшие на место полицейские обнаружили на автомобиле 14-летнюю девушку, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным СМИ, в момент инцидента мать школьницы спала в съемной квартире на 14-м этаже жилого дома. Также есть информация, что девочка состоит на учете у психиатра.