Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации более одного миллиона долларов США (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд Екатеринбурга. Санкция по инкриминируемой обвиняемому статье предусматривает наказание в виде лишения свободы в колонии до пяти лет.

По версии следствия, обвиняемый заключил контракт с фирмой из Гонконга, для чего открыл счёт в банке и перевёл средства в иностранную валюту на сумму свыше одного долларов США (что составляло 64,7 млн рублей на момент сделки). Однако сделка сорвалась, и иностранная компания не выполнила обязательства.

В свою очередь обвиняемый уклонился от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в Россию на счет своей компании, открытый в банке в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию Российской Федерации товар.