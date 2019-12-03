Нур-Султан, , 10:56 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования в связи с гибелью пассажиров автобуса в Кызыл-Ординской области. Об этом глава государства написал 3 декабря на своей странице в Twitter.

Казахстанский лидер пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. «Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в 5 часов 25 минут (3:25 мск) на трассе Кызыл-Орда — Кумколь в Кызыл-Ординской области Казахстана произошло ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились 50 человек.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением из-за гололеда и допустил опрокидывание машины. В результате аварии погибли семь человек.

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