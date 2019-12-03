Якутск, , 10:56 — REGNUM В посёлке Усть-Нера Оймяконского района Якутии 15-летние подростки взломали замок на магазине и похитили сладости и деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Полиция задержала по горячим следам учеников 9 класса, которые ограбили продуктовый магазин.

«Вскрыв замок, они похитили чипсы и сладости, а из кассы забрали 1 500 рублей. Возбуждено уголовное дело», — пояснили в МВД Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на более чем 15 млн рублей были угнаны с автостоянки у дилерского центра в Петербурге 18 автомобилей.