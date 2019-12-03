Анкара, , 10:50 — REGNUM Двое турецких военнослужащих погибли во время спецопераций на территории Сирии и Ирака, об этом 3 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, один из военных скончался от полученных травм, полученных в зоне проведения операции «Источник мира» на территории Сирии, второй погиб на территории Ирака в боях против Рабочей партии Курдистана.

Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют военные операции против курдских повстанцам, по мнению руководства Анкары, связанных с деятельностью Рабочей партии Курдистана в самой Турции.

РПК считается Анкарой террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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