Аксайский район, Ростовская область, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области организатор подпольного казино отделался штрафом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Компания «Гриф», которая арендовала в Аксае помещения для проведения азартных игр, предприимчивый бизнесмен зарегистрировал на чужое имя. Предприниматель оснастил помещения компьютерами. Техника содержала специальную программу, позволяющую проводить азартные игры через интернет.

Организатор подпольного казино признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.