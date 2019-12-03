Волжский, Волгоградская область, , 10:43 — REGNUM Деятельность подпольного цеха по производству нефтепродуктов пресекли оперативники в городе Волжский Волгоградской области, сообщили 3 декабря в пресс-службе регионального УМВД. На территории производства полицейские обнаружили 40 тонн сырой нефти. Согласно документам злоумышленников, они успели произвести продать дизтопливо на сумму свыше 2,5 млн рублей.

В организации подпольного цеха подозревают 31-летнего жителя Волгограда. Помогали ему в незаконной предпринимательской деятельности двое знакомых, жители Волжского. Оперативники изъяли 400 тон сырой нефти, 15 тонн дизельного топлива, оборудование для переработки нефтепродуктов, а также документацию, согласно которой объём произведённого и реализованного ими дизтоплива составил 140 куб. м на общую сумму более 2 млн 600 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.