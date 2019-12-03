Уфа, , 10:39 — REGNUM Предварительной причиной обрушения пристроя к двухэтажному жилому дому в Уфе рассматривается проседание грунта. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь со 2 на 3 декабря на улице Коммунистическая, 106 разрушился пристрой к двух этажному дому. В доме находились семь человек. Погибших и пострадавших нет.

По словам спасателей, в доме проживает семья из двух человек. Им было предложено временно разместиться в Центре временного размещения управления гражданской защиты Уфы. От этого предложения местные жители отказались.

Отмечается, что в настоящее время идет разбор разрушенной конструкции, угрозы дальнейшего обрушения нет.

Сообщается также, что специалисты будут ежедневно следить за состоянием жилого дома.