Сухой Лог, Свердловская область, , 10:32 — REGNUM На Среднем Урале гражданин, чья машина попала в дорожную колею, вылетела на обочину и получила повреждения, получил финансовую компенсацию за ремонт автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском областном суде.

Согласно постановлению Сухоложского городского суда, иск в отношении администрации Сухого Лога и МУП «Горкомхоз» удовлетворён частично — на сумму более 113 тыс. рублей (96 тыс. рублей компенсация, а также судебные расходы).

Отметим, что впоследствии решение первой инстанции после апелляции утвердил Свердловский областной суд.

Напомним, что в Сухом Логу на улице Кунарской в феврале 2019 года произошло ДТП. Автомобиль «Тойота» попал в дорожную колею, после чего его занесло, и машина вылетела в кювет. Владелец «Тойоты» посчитал, что авария произошла по вине тех, кто обязан следить за дорогой, так как на ней были наледи и колея более пяти сантиметров. В итоге гражданин обратился в суд.