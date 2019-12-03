Джуба, , 10:33 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди штурмовали территорию штаба гуманитарной организации Relief International в Южном Судане, ранив пятерых ее сотрудников. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

В соответствии с сообщением Relief International, в воскресенье, 1 декабря, в штаб организации в штате Верхний Нил вторглись люди, вооруженные автоматами, пистолетами и холодным оружием.

После инцидента все сотрудники штаба были переведены в более безопасный район, передает телерадиокомпания.

По информации журналистов, Южный Судан является одним из самых опасных мест в мире для гуманитарных работников. С начала гражданской войны шесть лет назад в стране было убито более 100 представителей международных гуманитарных организаций.